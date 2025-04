4-Sterne-Superior Adults-only-Genießerhotel Bergergut: 3 Nächte für 2 Personen

Genießerhotel Bergergut /Oberösterreich: Neuer Wellness-Hotspot für Erwachsene

Vom Waldbad in den WaldSPA

Mit der faszinierenden Lage im Dreiländereck Mühlviertel, Böhmen und Bayern, individuellen Suiten und 3-Haubenkulinarik punktet das Bergergut in Oberösterreich. Das feine Hideaway bietet Paaren seit Anfang Juli einen neuen Wellnessbereich samt Naturgarten. Die Lage inmitten der Mühlviertler Hügellandschaft und das stilvoll gestaltete 4-Sterne-Superior Hotel sorgen für private Zweisamkeit ohne Kitsch.

Im Bergergut finden Gäste keine Kinder, keine Buffets und keine Standard-Zimmer – aber viel Natur, Individualität und seit Juli auch einen nagelneuen Wellnessbereich. Nach einem ausgiebigen Waldbad inmitten des Böhmerwaldes geht’s direkt in den WaldSPA. Einzigartig ist die Grenzregion am Beginn des Nationalparks Sumava. In den Schutzgebieten des Böhmerwalds entdecken Urlauber typische Ökosysteme der mitteleuropäischen Berglandschaft - Wälder und Bergwiesen.

Hideaway nur für Paare

„Wir sind und bleiben ein ganz persönlich geführter Familienbetrieb und wollen mit dem neuen Wellnessbereich die Urlaubszeit, speziell für Paare, noch attraktiver gestalten. Das Mühlviertel ist durch eine wunderschöne Naturlandschaft geprägt und diese gilt es auch zu bewahren, so planen wir zwar innovativ, aber nachhaltig“, freut sich Gastgeberin Eva-Maria Pürmayer. Die Handwerksbetriebe der Region verbanden den In- und Outdoorpool, installierten im idyllisch angelegten Garten eine Holz-Außensauna und viele kuschelige Entspannungsplätze. Die neue Saunalounge punktet auch mit einem SOLEUM Tee- & Sole-Dampfbad samt Kräutern aus dem hoteleigenen Garten. Einen besonderen Platz zum Relaxen bieten die Liegen am Seerosen-Biotop inmitten des Lavendel-Gartens. Naturmaterialien sind die Hauptakteure und der Wald gilt als Vorbild für Erholung und Entspannung. Das SPA-Team verwöhnt mit einem ganzheitlichen Energie-Massage- & Kosmetik-Angebot.

3-Haubenküche & viele individuelle Genussmomente

Thomas Hofer, 3-Haubenkoch und Gastgeber im Bergergut, wurde kürzlich abermals unter die „100 best chefs“ (Rolling Pin) gewählt. Am Morgen beginnt für Hotelgäste beim servierten Frühstück der kulinarische Hochgenuss. Der krönenden Tagesabschluss ist das Dinner aus der 3-Haubenküche: Je nach Lust und Laune wählen die Gäste zwischen dem 5-Gänge-Menü „Mühlviertler Mund.Art“, dem 8-Gänge-Menü „Chefs Table“ oder einem der drei „Topf- & Brett“-Gerichten. Auch das Restaurant wurde erst vor wenigen Monaten umgebaut.