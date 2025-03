3 Nächte für zwei Personen im DZ samt Genuss-Vollpension im 4-Sterne-Superior-Hotel Steiner

Über Stock und Stein: Hier wird der Familiensommer zum Kinderspiel

Im Sommer die Natur beim Wandern entdecken, auf der Alm die Tiere beobachten und Quality Time mit seinen Liebsten verbringen. In diesem Vorzeigehotel werden alle Stückeln in Sachen Familienurlaub gespielt, vom Wellnessbereich, Malatelier über Karaoke-Raum bis zum Indoor-Sandspielplatz: Das Hotel Steiner in Obertauern. Kulinarisch versorgt die Genuss-Vollpension von früh bis spät – hier steinert’s gewaltig!

Rundumvergnügen für die Kids: Während die Kleinen im Hallenbad plantschen, möchten die größeren Kinder nach draußen und was erleben. Sozusagen ein Kinderspiel, wenn man im Hotel Steiner den Urlaub verbringt. Neben dem Familien-Schwimmbad können die Kinder auf dem Indoor-Waldspielplatz Klettermöglichkeiten, Rutschen, Schaukeln und den Ninja Warrior Parcours nutzen, um sich richtig auszutoben. Kreativität und Fingerspitzengefühl sind im Malatelier und in der Holzwerkstatt gefragt. Inspiriert von Thomas Steiners Japanreise, lässt sich im Karaoke-Raum das Gespür für die richtigen Töne entdecken. Nicht nur bei Sonnenschein werden hier Sandburgen gebaut, denn es gibt einen ganzen Raum mit Sand – in der Indoor-Kinderwelt.