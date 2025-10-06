3 Gabby’s Dollhouse-Packages von Schmidt Spiele zu gewinnen

Filmlieblinge zum Anfassen:

Gabby’s Dollhouse mit neuem Kartenspiel und Plüschfiguren bei Schmidt Spiele

Gabby’s Dollhouse erobert die große Leinwand und bringt jede Menge Spielfreude mit. Seit dem Start der beliebten Animationsserie begeistern Gabby, ihre tierischen Freunde und die fantasievolle Puppenhauswelt Kinder auf der ganzen Welt. Im Herbst 2025 erwartet Fans nun ein brandneues Kinoabenteuer voller Magie, Musik und Freundschaft. Schmidt Spiele begleitet die Premiere mit einer Reihe von Produkten zum Spielen, Kuscheln und Staunen.

Gabby’s Dollhouse Schnipp Schnapp – Das rasante Kartenspiel

In „Gabby’s Dollhouse Schnipp Schnapp“ heißt es: schnell schauen und reagieren. Alle Spielenden decken gleichzeitig eine Karte auf und rufen dabei laut „Schnipp!“. Sobald ein passendes Kartenduo offen auf dem Tisch liegt, heißt es „Schnapp!“ und wer am schnellsten reagiert, sichert sich die ausliegenden Karten. Mit liebevoll gestalteten Motiven aus dem Kinofilm sorgt das Spiel für jede Menge Spaß, Lachen und ein wenig Nervenkitzel. Dank der einfachen Regeln können schon jüngere Kinder sofort mitspielen und es bedarf keiner großen Vorbereitung, um in das Spielgeschehen einzusteigen. Kompakt verpackt ist „Gabby’s Dollhouse Schnipp Schnapp“ ideal für unterwegs, ob im Urlaub, bei Spielnachmittagen oder als kurzweilige Pause zwischen Filmabenteuern und Serienmarathon.

Typ: Kartenspiel | Anzahl Spielende: 2–4 Personen | Alter: ab 4 Jahren | Zeit: ca. 10 Min. | Preis: 7,99€ (UVP)

Plüschige Filmhelden zum Knuddeln

Mit dem Kinofilm von Gabby’s Dollhouse halten die beliebten Charaktere nun auch als Plüschfiguren Einzug ins Kinderzimmer. Zu den Neuheiten gehören unter anderem Meerjungfrau Gabby mit schimmernder Flosse, die Katze Chumsley sowie Cookie Bobbie. Die Figuren übertragen die Welt des Films in eine greifbare Form und eröffnen vielfältige Spiel- und Kuschelmomente. Ob als Begleiter für Alltagsabenteuer, als Ergänzung zum kreativen Rollenspiel oder einfach als vertraute Präsenz im Kinderzimmer. Damit entsteht ein Produktsegment, das die Brücke zwischen Kinoerlebnis und Alltag schlägt und den jüngsten Fans ermöglicht, ihre Lieblingscharaktere über den Film hinaus lebendig zu halten.

Typ: Plüschfigur | Alter: ab 0 Jahren | Preis: je 28,49€ (UVP)

Weitere Infos unter: www.schmidtspiele.de

Teilnahmeschluss: Mo., 20. Oktober 2025