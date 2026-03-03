19. Kabarettgipfel: 10 x 2 Tickets zu gewinnen
Der KURIER verlost 10 x 2 Tickets für den 19. Kabarettgipfel am 23. und 24. März in der Wiener Stadthalle
Bühne frei für einige der Besten: Andreas Vitásek, Gery Seidl, Malarina, Alain Frei (CH) und Kernölamazonen.
KGB - DIE KABARETTGIPFELBAND sorgt für die passende musikalische Begleitung.
Die Gäste erwartet ein grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabaretts - ein Abend mit Klassikern und neuen Stücken, die gewohnt pointiert umgesetzt werden.
Ein Hochgenuss für alle Fans der Lieblingskunstform - sowohl live als auch zu Hause vor dem Fernseher. Aber wahre Genießer wissen: live spürt man mehr!
Infos: 19. Kabarettgipfel - ORF-Backstage
Teilnahmeschluss: Fr., 20. März 2026
