19. Kabarettgipfel: 10 x 2 Tickets zu gewinnen

19. Kabarettgipfel

Der Kabarettgipfel geht in die 19. Runde! Am 23. und 24. März 2026 folgt ein weiteres großes Gipfeltreffen des Kabaretts in der Wiener Stadthalle in hochkarätiger Runde mit Kabarett-Stars der Kleinkunstszene!

Bühne frei für einige der Besten: Andreas Vitásek, Gery Seidl, Malarina, Alain Frei (CH) und Kernölamazonen.

KGB - DIE KABARETTGIPFELBAND sorgt für die passende musikalische Begleitung.

Die Gäste erwartet ein grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabaretts - ein Abend mit Klassikern und neuen Stücken, die gewohnt pointiert umgesetzt werden.

Ein Hochgenuss für alle Fans der Lieblingskunstform - sowohl live als auch zu Hause vor dem Fernseher. Aber wahre Genießer wissen: live spürt man mehr!