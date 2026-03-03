Gewinnspiele

19. Kabarettgipfel: 10 x 2 Tickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 10 x 2 Tickets für den 19. Kabarettgipfel am 23. und 24. März in der Wiener Stadthalle
03.03.2026

Foto

19. Kabarettgipfel

Der Kabarettgipfel geht in die 19. Runde! Am 23. und 24. März 2026 folgt ein weiteres großes Gipfeltreffen des Kabaretts in der Wiener Stadthalle in hochkarätiger Runde mit Kabarett-Stars der Kleinkunstszene!
 
Bühne frei für einige der Besten: Andreas Vitásek, Gery SeidlMalarina, Alain Frei (CH) und Kernölamazonen.
 
KGB - DIE KABARETTGIPFELBAND sorgt für die passende musikalische Begleitung.

Die Gäste erwartet ein grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabaretts - ein Abend mit Klassikern und neuen Stücken, die gewohnt pointiert umgesetzt werden.

Ein Hochgenuss für alle Fans der Lieblingskunstform - sowohl live als auch zu Hause vor dem Fernseher. Aber wahre Genießer wissen: live spürt man mehr!

Infos: 19. Kabarettgipfel - ORF-Backstage
Teilnahmeschluss: Fr., 20. März 2026

