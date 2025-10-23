18. Kabarettgipfel: 10 x 2 Tickets zu gewinnen

Kabarettgipfel (12. Dezember 2025 und Jänner 2026, jeweils freitags, 20.15 Uhr, ORF 1 und online first auf ORF ON)

Zweimal im Jahr sorgen die Stars der heimischen Kabarett-Szene gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland beim Gipfeltreffen der deutschsprachigen Kleinkunstszene in der Wiener Stadthalle für jede Menge Lacher. Beim 18. „Kabarettgipfel“ versprechen Gernot Kulis, Eva Maria Marold, Benedikt Mitmannsgruber, Omar Sarsam und Martina Schwarzmann beste Unterhaltung.

„Das darf doch nicht wahr sein!“, heißt es diesmal für die Künstler:innen, die sich außerdem humoristische Gedanken um den „Wunschzettel“ machen. Der 18. „Kabarettgipfel“ wird wieder am 17. und 18. November in der Wiener Stadthalle live aufgezeichnet und zu Jahresende 2025 und Jahresbeginn 2026 in zwei jeweils 60-minütigen Shows in ORF 1 zu sehen sein.