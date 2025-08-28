10. Vienna Rum Festival: Tickets zu gewinnen

Vienna Rumfestival 2025: 10 Jahre, Rekordgröße und so viele neue Marken wie noch nie



Am 19. und 20. September 2025 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei bereits zum zehnten Mal in das Mekka der Rumkultur. Anlässlich der 10. Ausgabe wird das Vienna Rumfestival auf ein drittes Stockwerk ausgedehnt, und überrascht auch mit einer nie dagewesenen Fülle an neuen Marken. Für Rumliebhaber*innen bedeutet das: mehr Rum, mehr Vielfalt, mehr Erlebnis.

„Was vor zehn Jahren als Herzensprojekt begann, ist heute eines der größten Rum-Events Europas. 2025 feiern wir das Jubiläum mit einer beeindruckenden Vielfalt und zahlreichen neuen Marken, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Es wird ein Festival voller Überraschungen, Genussmomente und internationaler Rumkultur – größer, bunter und spannender als je zuvor.“ so Nicolas Hold, Initiator und Veranstalter des Vienna Rumfestivals.

Drei Ebenen voller Entdeckungen – mit so vielen Marken wie noch nie

Erstmals erstreckt sich das Festival über drei Ebenen der Brauerei. Internationale & nationale Aussteller*innen und besonders viele neue Marken aus aller Welt präsentieren ihre Rums in Wien. Damit wird das Festival zur größten Entdeckungsreise seiner Geschichte. Das neue Stockwerk schafft Platz für noch mehr Verkostungen und Begegnungen. Ergänzt wird das Erlebnis durch die neue Signature Bar, an der Top-Barkeeper*innen exklusive Rum-Cocktails kreieren, sowie durch kubanische Live-Musik, die echtes Festivalfeeling garantiert. Neben Rum wird 2025 erstmals auch die faszinierende Welt der Agaven-Spirituosen präsentiert. In einem eigenen Bereich können Besucher*innen Tequila und Mezcal in ihrer ganzen Vielfalt erleben. Zum ersten Mal wird der European R(h)um Award in Wien verliehen: Eine internationale Jury kürt live vor Ort den besten Rum Europas. Ebenfalls neu: eine Rum-Versteigerung, bei der seltene Raritäten den Besitzer wechseln. Wer sich gezielt auf Entdeckungsreise begeben möchte, kann bei den beliebten Rum-Walks teilnehmen und in kleinen Gruppen fünf ausgewählte Stände mit Expertenwissen und Verkostungen erleben oder Masterclasses buchen.

Weitere Informationen und Tickets unter: Start - Spiritsfestivals

Teilnahmeschluss: 17.09.2025

Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt