10 × 2 Karten für den Diversity Ball am 6. September 2025 gewinnen!
Gemeinsam feiern, Vielfalt erleben – und vielleicht auch die Nacht Eures Lebens im Wiener Rathaus verbringen! KURIER verlost insgesamt 10 × 2 Karten für den Diversity Ball!
Warum Ihr dieses Event nicht verpassen solltet:
- Unter dem Motto “TOGETHER WE RISE” feiern wir Vielfalt, Inklusion und Zusammenhalt in einer unvergesslichen Ballnacht – inklusive sechs Dancefloors, barrierefreiem Programm und einem inklusiven Bühnenkonzept.
- Conchita, internationale DJs und Live-Acts sorgen für ein musikalisches Highlight, das tanzen, feiern und verbinden lässt.
- Der Ball findet statt im festlichen Ambiente des Wiener Rathauses, von 19:00 bis 04:00 Uhr – eine magische Kulisse für eine Nacht voller Akzeptanz und Lebensfreude.
Lasst uns gemeinsam Vielfalt feiern – vielleicht tanzt Ihr am 6. September 2025 gemeinsam über das Parkett im Rathaus!
Teilnahmebedingungen auf einen Blick:
- Teilnahme bis 2. September 2025, 18:00 Uhr
- 10 Gewinnerpaare à 2 Karten
- Gewinner*innen werden per E-Mail verständigt und erhalten elektronische Zugangstickets
- Kein Barausgleich, begrenzt auf eigene Teilnahme, Rechtsweg ausgeschlossen
