Grillen: So lange halten tiefgekühlte Würstel und Koteletts

„Grundsätzlich ist Fleisch in der Tiefkühltruhe rund 6 bis 12 Monate haltbar“, so Teresa Bauer. „Je fettärmer das Fleisch, desto länger kann es gelagert werden – denn auch bei Minusgraden kann Fett im Tiefkühler oxidieren und einen ranzigen Geschmack verursachen.“

Richtig Auftauen

Ein häufiger Fehler: das falsche Auftauen. „Viele Mikroorganismen überstehen das Einfrieren unbeschadet und können sich beim Auftauen exponentiell vermehren“, warnt Bauer. Deshalb Fleisch am besten langsam im Kühlschrank auftauen. „Wenn es einmal schneller gehen muss, kann das Fleisch – in der wasserdichten Original-Verpackung oder in verschließbaren Gefrierbeuteln – auch in kaltem Wasser aufgetaut werden. Wichtig ist dabei, dass weder Fleisch noch die Auftauflüssigkeit mit anderen Lebensmitteln, besonders rohen, in Kontakt kommen. Und: Vor dem Verzehr sollte das Fleisch immer gut durcherhitzt werden.“

Besonders bei längerer Lagerung sollten auf Anzeichen von Gefrierbrand geachtet werden. Dieser zeigt sich durch trockene, verfärbte Stellen und kann Geschmack und Konsistenz beeinträchtigen. „Gefrierbrand macht Lebensmittel nicht automatisch ungenießbar, kann aber Geschmack und Konsistenz beeinträchtigen. Kleine Stellen, etwa der Anschnitt von Brot, können problemlos entfernt werden“, erklärt Bauer. Bei Fleisch und Fisch rät sie jedoch zur Vorsicht: Gefrierbrand kann hier auf eine unterbrochene Kühlkette und damit ein erhöhtes Gesundheitsrisiko hindeuten.

Ein Grundsatz gilt laut Bauer immer: „Weichen Geruch oder Aussehen von tiefgekühlten Lebensmitteln vom Gewohnten ab, sollte man sie besser entsorgen.“ Besonders sensible Gruppen wie Kinder, Schwangere oder immungeschwächte Personen sollten kein Risiko eingehen.