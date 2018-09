Wiener Wodka gewinnt internationalen Wettbewerb

Die in London ausgetragene "International Wine and Spirit Competition" gilt als renommierte Auszeichnung in der Wein- und Spirituosenbranche. Beim diesjährigen Wettbewerb konnte sich ein Wiener Newcomer beweisen: Wodka Linia wurde unter 180 Wodkas aus 90 Ländern zum Gewinner gekürt.

"Simply superb" habe das Urteil der Expertenjury gelautet, womit es Wodka Linia in die Kategorie "Gold Outstanding" geschafft hat. 400 internationale Fachjuroren testeten die Spirituosen im Vorfeld in mehreren Durchläufen.