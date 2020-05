Wein-Welten auf Schloss Esterhazy

Ernst Loosen

Franz Weninger

Amerika

Deutschland

Pfalz

Oregon

Jeweils drei Weine aus den unterschiedlichen Regionen kommen zur Verkostung. Was sie besonders macht, erläuternundjun. in Form eines entspannten Workshops. Schmeckt Riesling auswirklich anders als ausund weshalb? Was macht diebesonders und wächst inneben großartigem Pinot Noir tatsächlich guter Sauvignon Blanc? Warum ist der eine Blaufränkisch ein Blaufränkisch und der andere ein Kékfrankos? Und welche Hürden hatten die Winzer für „ihre Weine in fremden Landen“ zu meistern? Vor allem letzteres eine Frage, die viele interessieren könnte.

Weinverkostungen sind ein harter Job, auf den oft das Vergnügen eins guten Essens folgt. Nach getaner „Arbeit“ wartet in der Vinothek grenzüberscheitende Stärkung auf die Gäste: Michal Rabina vom Haubenrestaurant Henrici kocht von den Winzern empfohlene Gerichte zu den vielfältigen Weinen. Kein Schnickschnack wird versprochen, sondern bodenständige Hausmannskost aus den vier Ländern.

