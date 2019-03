Was einen guten Rollmops zum idealen Kater-Killer macht

Fetter Fisch

Der Rollmops ist ein Deutscher, doch auch als österreichischer Gabelroller ist er hier wie dort ein legendärer Kater-Killer. Allzu übel sollte einem aber nicht sein, Hering zählt nämlich zu den fetten Fischen. Womit wir bei seinen gesundheitlichen Vorzügen gelandet wären, den Omega-3-Fettsäuren. Denen wird unter anderem nachgesagt, dass sie Herzkreislauf-Erkrankungen vorbeugen können.

Woran man einen frischen Rollmops bzw. Hering genau erkennt? „Das sieht man an der Fleischsubstanz, die kompakt sein und ein schönes Aroma haben sollte. Er muss fest sein und darf nicht zerfleddert wirken, also so richtig zum Reinbeißen einladen“, sagt Richard König von Fisch Gruber am Naschmarkt. Auch in dem Wiener Fischgeschäft setzt man auf Filets mit hohem Fleischanteil, die von einem kleinen Familienbetrieb aus Deutschland kommen. Rollmops gibt es hier das ganze Jahr über, zu Aschermittwoch ist er aber besonders beliebt.