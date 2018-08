Überraschendes Superfood: Von Nikotin bis zum Appetitzügler

Thymian: Mehr als mediterraner Geschmack

Falls Sie jetzt auf den Gusto kommen: Auch Thymian hat mehr zu bieten, als die typische Geschmacksnote in mediterranen Gerichten. Sein fein-herbes Aroma verfeinert Lamm genauso wie Erdäpfelgerichte oder Grillgemüse, gleichzeitig wirkt es durch Gerb- und Bitterstoffe verdauungsfördernd und unterstützt die Funktion der Galle. Was viele nicht wissen, ist die Wirkung von Thymian als natürliches Antibiotikum wegen seines Inhaltsstoffes Thymol. Besonders interessant sei die Wirkung gegen antibiotikaresistente Bakterienstämme wie den Krankenhauskeim, sagt Metka. „Thymian ist in der Lage, die Gefahr einer Resistenz-Entstehung zu minimieren.“ Dazu kommen schleimlösende Eigenschaften, die die kleinen Blättchen als Hausmittel gegen Atembeschwerden nützlich machen.