"Sprisser": Amerikaner bringen Spritzer in der Dose nach Wien

"Man bringe den Spritzwein" - Mit diesen beinahe schon legendären Worten hat der Wiener Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) 2010 Rot-Grün besiegelt. Künftig kann der Stadtchef - und nicht nur er - sein Lieblingsgetränk auch bequem mitnehmen. Ein US-Hersteller bietet unter dem Markennamen " Sprisser" nämlich einen entsprechenden Dosen-Drink an. Er ist zum Beispiel beim Donauinselfest erhältlich.

Das Gemisch wird laut einer Aussendung aus österreichischen Qualitätstrauben produziert und mit Kohlensäure versetzt. Vertrieben wird der eingedoste weiße Spritzer als " Sprisser Classic" mit natürlichem Geschmack oder als " Sprisser Cosmo" mit Cranberry-Orange-Aroma - und zwar ausschließlich bei Großveranstaltungen und Konzerten. So wird der alkoholische Neuzugang an einigen Ständen am Inselfest (24. bis 26. Juni) bzw. beim EM-Public-Viewing in Aspern (ab 10. Juni) verkauft. Eine Viertelliterdose schlägt mit 3,90 Euro zu Buche.

Als - laut eigenen Angaben - Verbeugung vor Wien und dem weltweit beachteten Donauinselfest wurde vom US-Konzern auch ein " Sprisser Wiener" mit einem Schuss Vanille und einem Hauch Zitrone kreiert. Und noch einen Hauptstadt-Bezug gibt es: Internationale Direktorin der " Sprisser GmbH" ist Claudia Nettig, die Tochter des früheren Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Nettig.