Sojasauce ist das neue Salz

Herausgekommen ist vergangenen Herbst: Bis zu einer Mischung von 50% Salz zu 50% natürlich gebrauter Sojasauce (ohne Geschmacksverastärker, aber mit einem kleinen Salzanzeil, was natürlich erwähnt werden muss) merkten die Testpersonen keinen Unterschied zwischen Rezepten, in denen ein Teil des Salzes durch Sojasauce ersetzt wurde und solchen, in denen das nicht der Fall war.

Vor allem in der Lebensmittelinstrie, wo Chips und andere salzige Snacks hergestellt werden, dürfte das Testergebnis aus Wageningen Interesse hervorrufen. Es ist schließlich genau unv vor allem das Zuviel an Salz in Fertigprodukten und Snacks wie Kartoffelchips, das als gefährlich eingestuft wird.

Dass uns der Hausarzt beim nächsten Routine-Check Sojasauce statt Meersalz zum Frühstücksei verordnen wird, soweit wird es indessen doch eher nicht kommen.