Sandra Pires im Ghisallo: Focaccia mit Fahrrad

Die Madonna del Ghisallo: Von außen eine gewöhnliche Wallfahrtskapelle auf einer Anhöhe über dem italienischen Comer See. Im Inneren kommt man aus dem Staunen fast nicht heraus. Kaum ein Zentimeter ist nicht mit Rennrädern, Wimpeln, Urkunden oder Fotos bedeckt.

Etwas reduzierter, aber mit der gleichen Leidenschaft für Räder oder Italien, hat Livia Palffy ihr Lokal inder Schönbrunner Straße 97 in Wien Margareten eingerichtet – und es in Anspielung an das lombardische Rad-Mekka Ghisallo getauft.

Mit einer Haube

Seit Ende 2016 verbindet sie italienische Fahrradkultur mit gehobener mediterraner Küche.