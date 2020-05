Punsch-Risotto

Zimt

1/4 Liter Riesling1 Schalottenzwiebel250 g Risottoreis1 Liter heißer Hühnerfond (wenn es wirklich schnell gehen muss und sie keinen Fond vorrätig haben: Suppenwürfel), Nelken und Sternanis nach Geschmack2 Orangen - davon die Filets und die ZestenSalz und Pfefferfrisch geriebener ParmesanButter nach Geschmack.

Zubereitung:

Der größte Teil der Zubereitung dieses Risottos folgt dem klassischen Rezept. Die Zwiebel feinwürfelig schneiden und in der Hälfte der Butter in einem geräumigen Topf glasig dünsten. Lorbeerblatt dazu. Den Reis einrühren, ganz kurz anlaufen lassen und mit dem Wein ablöschen. Bei starker Hitze kräftig einkochen lassen. Eventuell ein paar Gewürznelken hinzufügen. Dann erst unter stetigem Rühren den heißen Fond nach und nach zugießen. Dabei immer nur so viel zugießen, dass der Reis gerade bedeckt ist. Mit Salz und Pfeffer würzen und unter beständigem Rühren bei mittlerer Hitze 18-20 Minuten al dente garen. Den Topf von der Kochstelle nehmen, den frisch geriebenen Parmesan einrühren und mit der restlichen Butter montieren (sämig rühren). Orangenfilets und Zesten dazu, kurz erwärmen, Sternanis dazu. Servieren.