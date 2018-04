Lieferessen boomt: Auch Mjam setzt nun Radboten ein

Österreicher lassen die Kassen von Online-Bestellportalen für Pizza, Sushi und Co immer stärker klingeln: 2017 hat das Geschäft der Essenszusteller um rund 50 Prozent zugelegt, so der Österreich-Chef der Online-Plattform Mjam, Michael Hagenau. Das Unternehmen will weiter expandieren und wie die Schwester Foodora nun auch Radboten einsetzen.

Hagenau prophezeit der Branche, in der hierzulande Anbieter wie Mjam/Foodora, Lieferservice.at und Uber Eats um hungrige Kunden buhlen, auch heuer ein Umsatzwachstum von über 40 Prozent: "Ich kann keine Verlangsamung erkennen." Eine Fusion am österreichischen Liefermarkt sei derzeit absolut kein Thema. Der Konkurrent Lieferservice, eine Tochter von Takeaway.com, setzte in Österreich laut Geschäftsbericht 2017 über 10 Mio. Euro um – ein Plus von 57 Prozent.

Mjam, das wie Foodora zum börsenotierten Berliner Start-up Delivery Hero gehört, wachse momentan aber schneller als der Mitbewerb, sagte Hagenau. Der Kampf um Marktanteile ist freilich nicht gratis, ins Mjam-Marketing ist 2017 ein "hoher siebenstelliger" Betrag geflossen. Mittlerweile sind über 1.600 Restaurants in mehr als 160 österreichischen Städten auf der Online-Plattform vertreten. Aber auch außerhalb der Städte ist das Unternehmen auf den Geschmack gekommen: "Wir hätten nicht gedacht, dass in kleinen Dörfern so viel bestellt wird", erzählte der Mjam-Chef.

Bei Mjam liefern die Restaurants bisher selbst, nun wird das Geschäftsfeld "von der reinen Online-Plattform auf reale Zustellung erweitert". Gestartet wurde diese Woche in Graz. Dabei arbeite man eng mit Foodora zusammen. "Der Fokus von Foodora liegt weiterhin auf dem Wiener Markt, den 'RadlExpress' von Mjam wollen wir sukzessive auf weitere Städte ausbauen", sagte Hagenau und will damit Restaurants ohne eigenen Zustellservice ins Boot holen.

Von 600 Fahrradboten sind nur 70 angestellt