Kulinarische Weihnachts-Check-Liste

Weihnachten - und der kulinarische Mensch hat drei Möglichkeiten. Erstens Wegfliegen und Kekse plus Weihnachtskarpfen den anderen überlassen. Ist teuer und führt oft zu innerfamiliären Verwerfungen. Nummer 2: Auswärts essen und feiern. Viele gute (auch manche durchschnittliche) Restaurants bieten um die Feiertage ihre Dienste an. Doch die geben ihre Gänse nicht billig her und man muss es auch wollen, gemeinsam mit amerikanischen Touristen und kinderlosen Paaren unterm Christbaum zu speisen. Möglichkeit Nummer 3: komplett ignorieren. Kostet weniger als Punkt 1 und 2, ist aber unsportlich und wenig originell. Weihnachten bietet außerdem Gelegenheit, beim Essen und Trinken alle Stückerl spielen zu lassen. Sogar ein wenig Luxus ist erlaubt und an welchem Fest lassen sich schöne alte Traditionen so gepflegt aufwärmen wie an den Weihnachtsfeiertagen? Bereiten wir uns langsam auf die Anforderungen des mehrtägigen Kochens, Essens, Trinkens, Einladens und Eingeladenwerdens vor. Mit einer kleinen Liste von Dingen, die Sie während der kommenden Wochen bedenken sollten.