Krautfleckerl, Blunzenstrudel und Buchteln

Sogar der deutsche Gourmet-Kritiker-Guru Wolfram Siebeck widmete den Wiener Heurigen einmal ein eigenes Buch. Das ist zwar mehr als zehn Jahre her, belegt aber, dass etwas dran sein muss an der Heurigenküche in der einzigen Stadt der Welt, innerhalb derenGrenzen Wein angebaut wird. Seit Siebecks Heurigenführer hat sich allerhand getan. Wie auch sonst in Angelegenheiten des Genusses, trennt man bei den Heurigenbuffets zwischen Spreu und Weizen. Will heißen, dass es Wirte gibt, die sich auf Halbfertigprodukte (Wenn Sie wüßten, was es alles gibt: Erdäpfelsalat, Wurstsalat, Rösti, Schnitzel - alles aus der Fabrik) verlassen beim Einkauf von Fleisch, Brot und anderem vor allem auf den Preis schauen. Während andere täglich frisch aufkochen und sich mit dem, was sie ihren Gästen zum Gemischten Satz als Unterlage servieren, identifizieren wollen. Wenn die Menschen beim Wein auch oft zurückhaltend sind, schauen sie mehr auf die Qualität des Essens. Sind die Aufstriche billiger Diskonter-Trash oder mit Liebe selbstgemacht? Stimmt das Krustl von Schweinsbraten? Gibt es eine Alternative für die, die es lieber fleischlos wollen? Wie schaut es mit der Nachspeise aus? Die steigenden Ansprüche der Gäste schaffen einen nützlichen Wettbewerb der Traditionsbetriebe zwischen Grinzing und Mauer. Dem anspruchsvollen Esser soll es recht sein. Er musste das Heurigenbuffet lange genug meiden, wenn er seinen Magen nicht beleidigen wollte.

Von der wunderbaren, aber leider zu selten geöffneten Buschenschank von Jutta Ambrositsch in Grinzing, vom Weinbau Göbel und dem Wieninger in Stammersdorf bis zum Zahel in Mauer, der Adressen sind es nicht viele, aber immerhin. Zahels haben vor einer Woche ein Buch herausgebracht, das dem Leser eine Auswahl an beliebten Klassikern der Mauerschen Heurigenküche serviert. Darin finden sich steirisches Ritschert mit geselchten Ripperl, faschierter Braten und die, wie man liest, so berühmten Buchteln von Oma Zahel. Dinge, wegen der viele Zahelgäste nach Mauer pilgern. Tatsächlich ist das, was aus der kleinen Küche im Zahelheurigen serviert wird, herzhafte Wiener Küche mit Witz und guten Zutaten, sodass kaum ein Gast kaum einen Teller halb geleert zurückgehen lassen wird. Die Krautfleckerl (im Buch findet sich ein Rezept mit Kraut und Kürbis) erinnern auch wirklich ein bisschen an die Geschichte von der Tante Jolesch - man will immer etwas mehr davon als man bekommen hat.

Die Rezepte sind auch für Anfänger leicht nach kochbar. Drei davon haben wir für Sie ausgesucht.