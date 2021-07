Kochen zwischen Seine und Meer

Mittelmeer

Christoph Wagner

Franz Haslauer

Von südlichem Flair ist das 190 Seiten dicke Band "Rund ums– die mediterrane Küche". Er geht auf Publikationen des 2010 verstorbenen Gourmet-Kritikers und Kochbuchschreibersund auf("Novelli") zurück. Ganz schnell zubereitet sind die Lammkoteletts mit geschmortem Knoblauch. Für vier Personen kauft man zwölf kleine Lammkoteletts, wie sie eben das türkische Standl am Markt ums Eck anbietet. Zwei Knoblauchknollen werden ungeschält jeweils halbiert in etwas Olivenöl angebraten. Dann werden die Koteletts (mit Meersalz bestreut und gepfeffert) kurz und scharf auf beiden Seiten angebraten. Sie kommen aus Pfanne, man gießt noch etwas Olivenöl hinzu und verteilt einen Bund Thymian und einen halben Bund Estragon auf dem Boden. Hinzu kommen acht grüne und acht schwarze entkernte Kalamata-Oliven. Man gibt die Koteletts wieder in die Pfanne und lässt sie in auf 150 Grad vorgeheizten Backrohr noch sechs bis acht Minuten garen. Rosmarinerdäpfel machen die mediterrane Köstlichkeit perfekt.

Übrigens: Beste Küche zu entsprechenden Preisen – allerdings in einem umwerfenden Ambiente – gibt es im alten und mit riesigen Wandgemälden versehenen "Le Train Bleu"-Restaurant im Gare de Lyon in Paris. Vom Ausgang aus könnte man noch immer über eine der beiden geschwungenen Stiegen direkt zum Bahnsteig hinabsteigen um den Nachtzug in den Süden zu erreichen ...