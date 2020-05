Johann Lafer: Topfentorte

Topfen zählt eindeutig zur großen Familie der Milchprodukte – aber was ist er genau? Von Konsistenz und Geschmack erinnert er schließlich weder an flüssiges Joghurt noch an (halb)feste Käsesorten wie Gouda oder Emmentaler.

Experten reihen die cremig-säuerliche Masse unter die Frischkäsesorten ein. Für die Herstellung wird die Milch wie zur Herstellung vieler anderer Milchprodukte mit Milchsäurebakterien versetzt. Nach traditioneller Art füllt man die eingedickte Masse anschließend in Tücher, aus denen die Molke über mehrere Stunden abtropft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Käsesorten muss Topfen gar nicht reifen und kann gleich verzehrt werden.

Die Vielfalt dieses Produkts ist groß – Topfen wird in mehreren Fettstufen hergestellt. Generell verfügt er über einen hohen Wassergehalt und kommt meist passiert in den Handel. Für manche Speisen wie Topfenstrudel oder Kärntner Kasnudeln eignet sich aber etwas trockenerer "Bröseltopfen" besser.

Die Namensherkunft konnte übrigens noch nicht vollständig geklärt werden. Möglicherweise leitet sich das Wort von "Topf". Das würde auf ein Herstellungsverfahren in einem Gefäß hinweisen.