Jörg Wörthers Weg zurück

Wörther

2004 zog es ihn nachSalzburg, wo er im Carpe-Diem-Imperium an der Perfektion des Cones-Snacks arbeitete. Dann war eine zeitlang nichts undauf der Suche nach einer neuen Bleibe. Seit vorigem Spätsommer kocht er in der Villa Ceconis in der SalzburgerFürstenallee.

Eine Villa, natürlich. Wörther hatte immer schon eine Schwäche für elitäre Unterkünfte, doch das Restaurantkonzept im Ceconis ist alles andere als elitär. Zumindest, was die Preisgestaltung betrifft, die unter dem liegt, was man in Salzburgs Toplokalen kalkulieren muss. Anfänglich machte Wörther aus seiner Weigerung, jemals wieder in Hauben- oder anderen Kategorien zu kochen, kein Hehl. Doch es wäre nicht er, wenn er nicht mit der Zeit wieder Appetit auf das Große am Teller bekommen würde.