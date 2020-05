Ich mach dich Sashimi

Der Ort: Eine mit allen Finessen eingerichtete Riesenküche im Untergeschoss des Amsterdamer Okura Hotels. Das im Hotel angesiedelte japanische Restaurant Yamazoto wurde als eines der ersten in Europa mit einem Michelinstern ausgezeichnet. "Taste of Okura" nennt sich die Kochschule, eine der wenigen außerhalb Japans. Gesponsert wird die Schule vom Sojasaucen-Konzern Kikkoman, der in Amsterdam eine Produktionsstätte hat. Engagement für eine gute Sache. Hier dürfen ahnungslose Europäer zuschauen, wie das geht, Sashimi, Tempura und die anderen tollen Dinge, die dem österreichischen Knödelesser als großes Mysterium erscheinen. Dabei ist es in Wahrheit alles sehr einfach. Wenn man sich an ein paar Regeln hält, die ein Wesensmerkmal vieler japanischer Gerichte und Rezepte sind. Sashimi ist roher Fisch, der in einem bestimmten Winkel aufgeschnitten wird. Daraus ergeben sich zwei Grundsätze, ohne die es keinen Erfolg gibt.