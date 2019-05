Abenteuer für Kinder: So macht man Stockbrot & Co.

Alles am Spieß

Am einfachsten geht das natürlich mit Würsteln, die essen alle Kinder gern. Sie stecken sie die auf einen Spieß stecken und erwärmen sie, essfertig sind sie sowieso. Man kann also kaum etwas falsch machen, außer sie im Feuer zu verbrennen. Wer besonders gut vorbereitet sein möchte, sucht mit seinen Kindern kleine Äste, die sich dafür gut eigenen. Eine gute Gelegenheit, Kinder ab ca. zehn Jahren auch mit dem Taschenmesser arbeiten zu lassen: So können sie in geduldiger Feinarbeit die Rinde abschaben und den perfekten Stock produzieren.

Spieße machen ebenfalls Spaß und ergänzen die Ernährungspyramide um etwas Gemüse: Fleischstücke – am besten geeignet sind Hühnerfilets oder Oberkeulenfleisch – klein geschnitten abwechselnd mit Zwiebel und bunten Paprika auf den Stock stecken. Grundsätzlich gilt ja, dass Kinder all das lieber essen, was sie selbst hergerichtet haben. Das gilt übrigens auch für die passenden Salate.