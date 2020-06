Genießen auf Waldviertlerisch

Noch bis Mittwoch zeigen die Waldviertler ihre kulinarischen Schätze am Wiener Heldenplatz. Um Produkte aus der Region in die Auslage zu stellen, präsentieren sich jedes Jahr die Waldviertler Betriebe in der Bundeshauptstadt – heuer zum zehnten Mal als waldviertelpur.

An mehr als 100 Ständen werden bis Mittwoch Waldviertler Schmankerln wie Gebackener Karpfen, Schweinsbraten mit Erdäpfelknödel oder Mohnzelten geboten. Wer will, kann sogar seinen nächsten Urlaub im Waldviertel am Fest buchen.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Wiener, die das Waldviertel besucht haben, um 40 Prozent gestiegen, die Zahl der Nächtigungen nahm um 23 Prozent zu. Mittlerweile geht fast ein Drittel aller Nächtigungen im Waldviertel auf Gäste aus Wien zurück.