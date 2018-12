Gegrilltes Huhn und Suppe, die aufwärmt

Der Gedanke an Grillhuhn lässt einen im ersten Moment eher an typische, paprikalastige Würzungen und offene Grillstationen mit denken. Wenn das Geflügel dann auch noch in einem Würstelstand offeriert wird, kommen erst recht einschlägige Assoziationen auf.

Das etwas andere Hendl

Im Supersense in der Praterstraße legt man das Thema mit seinem Pop-up-Angebot „Chicken Disco“ erfreulicherweise ganz anders an. Das Würstelstandprogramm fand bei unserem Besuch allerdings aufgrund der Temperaturen im Lokal statt.