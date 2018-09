Florenz: Essen auf der Straße verboten

Durch die historische Altstadt schlendern und dabei italienische Köstlichkeiten wie Pizza und gefüllte Fladenbrote, sogenannte Focaccia, probieren. Was nach einem entspannten Urlaub klingt, ist in Florenz seit Anfang September verboten: Auf der Straße stehend, gehend oder sitzend zu essen, wird mit Bußgeldern von 150 bis 500 Euro bestraft.

Verbot im Street-Food-Mekka

Zwar gilt die Verordnung nicht in der ganzen Stadt, aber die betroffenen vier Straßen in der Altstadt zwischen den Uffizien und der Piazza del Grano seien jene mit den meisten Street-Food-Läden, wie die Wiener Zeitung berichtete. In dieser Zone ansässige Geschäfte hätte man dazu verpflichtet, eine englische Version der Verordnung auszuschildern.