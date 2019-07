Ess-Tour: Steckerlfisch am Rand der Lobau

Kaum etwas vermittelt Sommerfeeling so sehr wie Essen im Freien im Allgemeinen und Steckerlfisch im Besonderen. Lange waren sie vor allem eine Domäne der Bundesländer, Festen oder privater Runden mit improvisierten Grillgelegenheiten. Mittlerweile ist der unkomplizierte Genuss eines am Holzstab gegrillten Fisches in der Stadt öfters möglich.

Ausflug in die Donaustadt

Wer Neues erkundet, kann an den Wochenenden im Juli einen Ausflug in die Donaustadt einplanen. Am Gelände des Gemeinschaftshofs „Kleine Stadt Farm“ hat die „Bio-Fisch“-Manufaktur ihre Grillstation aufgebaut und veranstaltet erstmals mit dem dazugehörigen „Café im Leo“, einen Heurigen.