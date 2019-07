Die Sommelière sagt, was beim Rosé zählt

Ein feiner Rosé ... muss gute Qualität haben, sollte animierend und nicht zu kompliziert sein, der Trinkfluss sollte passen. Er ist ausgewogen, hat eine lebendige Säure und eine feine Frucht.

Rosé trinkt man ... abhängig vom Typus. Klassiker – eher hell in der Farbe, zart im Gerbstoff, mit feiner Frucht und Kräuterwürze – trinkt man am besten bei 8 Grad. Was kälter ist, killt das Aroma, wärmer wirkt Rosé lasch. Dunklere Rosés, in der Farbe an Himbeeren oder helle Kirschen erinnernd, oft Natural Wines mit etwas mehr Tannin – schmecken bei 10 bis 12 Grad hervorragend.

Leichter Rosé passt ... toll zu Picknick, zu gegrilltem Fisch, zu Wassermelonensalat mit Feta oder klassischem Caprese. Dunklere Rosés passen zu Gegrilltem und arabischen Gerichten wie Taboulé.