Die besten Rezepte aus Neapel

Was haben der Vesuv, ein berühmter italienischer Fußballverein und Sophia Loren gemeinsam? Sie alle sind Aushängeschilder für Neapel, der Millionenstadt im Süden von Italien. Die Küstenstadt am Mittelmeer wartet aber nicht nur mit Schauspielern und Fußballstars auf, sondern ist auch ein Geheimtipp für alle Gourmets und Genießer. Die besten Rezepte der neapolitanischen Küche versammeln Dario und Manuela Santangelo jetzt in ihrem neuen Buch ‚Kochen wie in Neapel'.