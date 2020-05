Das Pizza-Desaster

Würden wir einen Abend erleben, an dem wir alle liebevoll gepflegten Vorurteile gegen Fertigprodukte über Bord werfen oder am Ende hungrig nach Hause gehen, weil das Zeug so grauslich ist, dass es nicht einmal der beste Koch, der angeblich auf den Namen Hunger hört, schmackhaft machen könnte. Während die selbst zubereitete Pizza mit klassischem Belag aus Paradeisern (Dosenware aus Italien), Pilzen und Mozzarella im Backrohr bei Höchsttemperaturen (also leider nicht so heiß wie im Pizzaofen der Profis) gebacken wird, trudeln die ersten Bestell-Pizzen ein. Was sind wir doch tapfer, denken wir, sprechen uns Mut zu und dem Wein. Im Pappkarton ein nach Käse und Fett riechendes Rund, das bei den Testern interessante Assoziationen evoziert: "Erinnert an das Gesicht eines Fieberkranken". Pizza Influenza. Obwohl diese (wir hatten Margherita bestellt) teigig blass wirkt, stellt ein anderer aus der Jury "Geruch nach Verbranntem" fest.