Das Fest der biodynamischen Weine

Am Anfang hätte man einfach eine Aktion der Respekt-Winzer geplant, so erzählt der Wiener Winzer Fritz Wieninger aus Stammersdorf. "Dann sind immer mehr dazu gekommen, Produzenten, Köche. Das wird ein Riesending. Und wir machen es zum ersten Mal." Die Rede ist von einer Veranstaltung am Sonntag, den 23. Juni. Ort: Das neu eröffnete Weingut der Familie Wieninger in Stammersdorf. Motto: Genießen und Probieren, Diskutieren und Lernen zum Thema Biodynamie.