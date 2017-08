Berlins Kult-Kebapstand expandiert nach München

Die Schlange vor dem Imbissstand von Mustafa's Gemüse Kebap im hippen Berlin-Kreuzberg gehört zu den bekanntesten Warteschleifen Deutschlands. Täglich warten Menschen hier scharenweise – und oft lange – auf eines der gehypten Fladenbrote mit Füllung. Ab sofort könnte es ähnliche Szenen auch in München geben: Der kultige Kebapstand soll am Donnerstag eine zweite Filiale am Stachus eröffnen.

Das Motto: "O'kebabt is!" Ob es der Schnellimbiss neben Berliner auch in Bayern-Reiseführer schafft? In den sozialen Medien gibt es schon Vorfreude: "Ich stell' mich schon mal an", kommentierte eine Frau die Eröffnungs-Ankündigung der Betreiber auf Facebook.