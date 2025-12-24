Weihnachten in Australien: Santa am Surfboard und Bescherung mit BBQ

„Wir haben noch etwas für euch.“ Die Cousine des Partners greift unter den Weihnachtsbaum im Erkerfenster, dessen Kugeln in der Nachmittagssonne glitzern. Sie überreicht zwei Päckchen – obwohl doch erst der vierte Adventsonntag ist. „Damit ihr dazu passt“, erklärt sie. In dem fürsorglich verpackten Papier befindet sich Australiens Version des Weihnachtspullis: ein T-Shirt mit niedlichen Koalas bzw. Schnabeltieren, die Santa-Mützen tragen.

Schon am letzten Adventwochenende stand damit fest: Dieses Weihnachtsfest wird anders. Aber dann wird es auch buchstäblich am anderen Ende der Welt verbracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Australiens Pendant zum Weihnachtspulli: T-Shirt mit Weihnachtskoala.

Die Familie des britischen Partners hat nämlich zum gemeinsamen Feiern nach Tasmanien geladen.

Carols in the Park Und dort kommt der Schoko-Santa nicht mit Rentieren, sondern mit Sonnenbrille und Surfboard, auf den Hauptplätzen wurden Lichterketten nicht um Nordmannstannen sondern die Norfolk Pine Trees mit den langen, aufstehenden Nadeln geschlängelt und am vierten Adventsonntag geht es zum Weihnachtskonzert nicht in die Karlskirche sondern in der nordtasmanischen Stadt Launceston zu „Carols in the Park“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Weihnachtskonzert einmal anders.

Mit rund 3.500 anderen Gästen – viele tatsächlich in Weihnachts-T-Shirt – werden kurz vor fünf Uhr Picknickdecken ausgebreitet. Nach dem obligatorischen „Welcome to Country“ (der formellen Begrüßung durch einen Vertreter der Aborigines, Anm.) tritt das Bürgermeister-Paar in rot glitzernden Outfits auf die Bühne, um mit „The Most Wonderful Time of the Year“ das sommerliche Weihnachtskonzert zu eröffnen. Es folgen bekannte Klassiker wie „Let It Snow“ oder „White Christmas“, nicht nur in beeindruckender Qualität, sondern auch zum für Weihnachten unbekannten Duft von Eukalyptus zu Hotdogs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anna-Maria Bauer Typisches Weihnachtsmahl in Australien: BBQ.

Obwohl Australien Österreich zehn Stunden voraus ist, werden die Weihnachtsgeschenke hier erst ausgepackt, wenn Österreich zur Weihnachtsmette schlendert. Die Bescherung gibt es in Australien gemäß englischer Tradition am Christtag.