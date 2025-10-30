Der Kürbis gilt längst als das inoffizielle Maskottchen von Halloween – geschnitzt, erleuchtet, omnipräsent. Aber wie kam’s, dass ausgerechnet ein Gemüse zur Ikone des Gruselfests wurde? Die Antwort führt zurück zu irischem Aberglauben, einer glühenden Rübe und einem ziemlich listigen Herrn namens Jack.

Eigentlich eine Beere. Genauer: eine „Panzerbeere“ – weil harte Schale, weicher Kern – und so. Der Kürbis gehört zur selben Familie wie Gurken, Melonen und Zucchini. Weltweit gibt es über 800 verschiedene Sorten – Tendenz steigend, es kommen stets neue Züchtungen dazu. Nicht alle sind essbar, Zierkürbisse enthalten Cucurbitacine – Bitterstoffe, die Erbrechen auslösen können. In Mexiko wurden Überreste der Kürbisart Cucurbita pepo gefunden, die auf etwa 8000 bis 6000 v. Chr. datiert werden. Damit zählt Kürbis zu den ältesten bekannten Kulturpflanzen Amerikas.

Rekord für Giganten. Der schwerste Kürbis Europas 2025 wiegt 998,5 Kilo, also knapp eine Tonne – gezüchtet vom Burgenländer Wolfgang Nittnaus. Damit gewann er bei der heurigen Europameisterschaft der Riesenkürbisse. Der Weltrekord liegt bei 1.246 Kilo (Minnesota 2024).

Kunterbunt. Nicht jeder Kürbis ist orange. Orange dominiert zwar, aber botanisch ist die Farbpalette riesig: Es gibt weiße, grüne, blaue, graue, rote und sogar rosafarbene Sorten. Besonders beliebt: der blau-graue Jarrahdale, der tiefrote Rouge Vif d’Étampes oder der rosa Porcelain Doll.

Farbe des Glücks oder Grauens? Orange entsteht durch Beta-Carotin – das Pigment, das zum Beispiel auch Karotten färbt. Farbpsychologische Studien zeigen, dass es als warm, aktivierend und gesellig empfunden wird. Und als „Farbe der Energie“. Der ideale Booster gegen die müde Herbststimmung, aber auch Symbol des Halloween-Gruselns.

Halloween? Samhain! Vor über 2000 Jahren feierten die Kelten das Totenfest Samhain – die Nacht, in der die Grenze zwischen Leben und Tod durchlässig wurde. Lichter sollten die Seelen der Verstorbenen nach Hause führen. Papst Gregor III. machte daraus im 8. Jahrhundert „All Hallows“ Eve“, den Vorabend zu Allerheiligen, später schlicht: Halloween.