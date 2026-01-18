Die 5 wichtigsten Lebensweisheiten von Winnie-the Pooh

A. A. Milnes „Winnie-the-Pooh“ ist streng genommen natürlich ein Kinderbuch, doch die Erkenntnisse des Pu-Bären können – oder sollten – sich auch Erwachsene zu Herzen nehmen. 1. Einfach mal Nichtstun „Man sagt, nichts sei unmöglich, aber ich tue jeden Tag nichts.“ – In unserer leistungsgetriebenen Welt, erinnert uns Pu, nicht nur daran, dass wir Pausen machen sollten, sondern auch, dass „Nichtstun zu den allerbesten Ergebnissen“ führt.

2. Herzensgüte und radikale Akzeptanz. Wenn I-Aah traurig ist, versucht Pu nie, seinen Freund „zu heilen“. Vielmehr sitzt er mit ihm, bis es ihm wieder besser geht. Pu versetzt sich in andere: „Ein bisschen Rücksicht, ein bisschen an andere denken, macht den ganzen Unterschied.“ 3. Ein Leben im Jetzt. „Welcher Tag ist heute?“, fragte Pu. „Heute“, quiekte Ferkel. „Mein Lieblingstag“, sagte Pu. – Der Bär hängt weder an der Vergangenheit, noch denkt er an die Sorgen von Morgen. Er lebt im Moment.

