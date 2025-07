Bewässerungstricks: So überleben Zimmerpflanzen den Urlaub

Kaum erholt vom Urlaub zurück, kommt für den Pflanzenfreund oft das böse Erwachen, wenn er vor braunen oder vertrockneten Blättern steht. Denn während Pflanzen im Winter kaum Wasser brauchen, macht ihnen sommerliche Hitze in Verbindung mit stickigen Wohnungen allzu schnell den Garaus. Das große Pflanzensterben kann jedoch mit sehr einfachen Mitteln verhindert werden.

Verlässt man für längere Zeit die Wohnung, ist und bleibt die sicherste Methode, Freunde, Bekannte oder Nachbarn zu bitten, zum Gießen vorbeizuschauen. Geht das nicht, zahlt sich gute Vorbereitung aus.

Pflanzen baden

Vor der Abreise sollte man Pflanzen ein ausgiebiges Bad gönnen. Dazu die Töpfe, etwa in der Badewanne oder in einem Kübel, einige Minuten bis zum Rand unter Wasser setzen und danach unbedingt gut abtropfen lassen. Hat sich die Erde mit Wasser vollgesaugt, brauchen die Pflanzen, je nach Topfgröße, in den ersten Tagen gar kein Wasser.

Die Gewächse sollten auch vor der prallen Sonne geschützt werden. Deshalb am besten einen hellen Platz mit indirektem Licht suchen und dort alle Töpfe gruppieren. Die Pflanzen erzeugen so ihr eigenes, feuchteres Mikroklima. Der Wasserverlust durch Verdampfen wird minimiert. Stellt man daneben Schüsseln mit Wasser auf, wird das Klima noch besser.