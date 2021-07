Winter in der Stadt

WIEN Eisstockschießen, Eis-, Lang- & Skilaufen

PRATER, ALTE DONAU, HOHE-WAND-WIESE. Wer will, geht jetzt rodeln und joggen im Prater, langlaufen und Rad fahren auf der Donauinsel und auch für Eisläufer hat Wien einiges zu bieten: den Eislaufverein am Heumarkt, den Engelmann in Hernals hoch droben auf dem Dach, die Albert-Schultz-Eishalle, die Wiener Stadthalle, den Eisring Süd und natürlich den Rathausplatz. Beim Wiener Eistraum warten ab 22. Jänner zwischen Rathaus und Ringstraße 8.000 m² Eisfläche, acht Eisstockbahnen und der romantische Traumpfad durch den Rathauspark auf Bewegungshungrige. Sollte es endlich schneien, öffnet die Hohe-Wand-Wiese im 14. Bezirk für Skiläufer und Rodler. Diese High Hills werden auch künstlich beschneit und abends mit Flutlicht beleuchtet. Und wenn es klirrend kalt wird, gibt es nichts Schöneres, als auf dem Heustadlwasser im Prater, auf der Alten Donau, flankiert von Eistänzern und Maronibratern, oder in der Lobau auf Natureis seine Runden zu drehen.

INFO: www.wienereistraum.com, www.wev.or.at, www.highhills.at, www.engelmann.co.at, www.eisstadthalle.at

WINTER IN DEN HAUPTSTÄDTEN

INNSBRUCK Skifahren auf der Nordkettenbahn

Ganz bequem, direkt vom Stadtzentrum hinauf auf die Piste zum Skifahren, Snowboarden, Freeriden, Rodeln, Winterwandern, Langlaufen, Walken im Skylinepark Nordkette. Oder man flitzt mit dem Bob durch den olympischen Eiskanal oder dreht auf Schlittschuhen Pirouetten auf dem Eislaufplatz. Ein Abenteuer vor allem für Junge: Klettern auf gefrorenen Wasserfällen.

INFO: Ski & City-Angebot, ab 89 € inkl 1 Nacht und 2-Tagesskipass, www.innsbruck.info, www.skylinepark.at

SALZBURG Snowboarden

GAISBERG & SALZACHSEE. Gemütliches City-Eislaufen am Mozartplatz, am Eislaufplatz Bergheim „Bergxi“ und im Europark-Piazza. Natureis gibt’s am Salzachsee-Badesee Liefering und am Leopoldskroner Weiher. Die Kunsteisfläche der Eisarena Salzburg im Volksgarten bietet Eishockeyspielern, Kunsteisläufern und auch für Formationseislauf und Eisstockschießen genügend Indoor-Fläche. Weiters: Langlaufen in Hellbrunn und am Gaisberg, Winterwandern und Skifahren am Untersberg, Schlittenfahren am Krauthügel. Auf der Eisstockbahn Gfalls, nur 10 Minuten von der City entfernt, kann man auf der Hochplateau-Loipe Gaisberg-Oberwinkl, langlaufen.

INFO: www.salzburg.info, www.stadt-salzburg.at

GRAZ Eisstocksport

SCHLOSSBERG. Eisläufer, Eistänzer, Eishockeyspieler und Eisstockschützen können direkt unter dem Grazer Uhrturm auf einer 700 m² großen, spiegelglatten Eisfläche ihre Runden drehen. Eishockeyspieler stürmen die Eishalle Liebenau und den Bunker der 99-ers und auf dem Natureis am Hilmteich laufen Romantiker auf 4.000 m² bei Musik und Punschständen. Flutlichtanlage und Schneekanonen sorgen auf der Langlaufloipe „Steinfeld-Stadl“ in Thal für regen Betrieb an kalten Tagen. Für Skater und Diagonal-Läufer stehen dort etwa sieben Loipenkilometer zur Verfügung.

INFO: www.grazerwinterwelt.at, www.mcg.at/messegraz.at, www.graztourismus.at, www.99ers.at

KLAGENFURT Joggen

KREUZBERGL & WÖRTHERSEE. Wenn es draußen zu warm ist, spielen Kinder und Erwachsene Eishockey, Eisstockschießen oder gehen in der Halle des Kärntner Eissportzentrums eislaufen. Andere packen den Rucksack, ziehen Bergschuhe an und wandern zum Klagenfurter „Hausberg“ – aufs Kreuzbergl oder auf die Zillhöhe, wo man mit einem wunderschönen Ausblick auf den Wörthersee belohnt wird. Auch fürs Eisstockschießen stehen zahlreichen Bahnen in Klagenfurt bereit.

INFO: www.kaerntnermessen.at, www.visitklagenfurt.at, www.eversport.at/l/eisstockschiessen/klagenfurt

EISENSTADT Eislaufen

SCHLOSSPARK & NEUSIEDLERSEE. Im Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt kann man Eisstockschießen und Speedskating trainieren. Insgesamt 30 Kilometer Lauf- und Nordic-Walking-Strecken umfasst der neue Eisenstädter Lauf- und Walkingpark. Und am nahen Neusiedlersee gibts bei Minusgraden alles – vom Eissegeln bis zum Skaten.

INFO: www.eislaufen-eisenstadt.at, www.burgenland.info, www.neusiedlersee.com



LINZ Curling & Huskyschlitten

DONAUUFER Die Olympische Wintersportart Curling kann jedermann im ASKÖ Danube Curling Club Linz ausüben. Die Linzer Eissporthalle lockt Eissportler an und die Alpen sind nur eine Autostunde von Linz entfernt. Dorthin und ins Mühlviertel zieht es die Linzer zum Skifahren und Snowboarden. Am 7. Februar findet der Schneesporttag der Naturfreunde Linz statt. Die Teilnehmer erwartet ein Tag Wintersport im Schnee. Die Reitschule Melferergut gibt auch im Winter Reitstunden, in der Kletterhalle Linz-Auwiesen kann man einen erfolgreichen Indoorsportklettertag verbringen und wer will, bucht eine Husky-Schlittenausfahrt.

INFO: www.linz.naturfreunde.at, www.curling-linz.at, www.ausflugstipps.at, www.cusoon.at/husky-schnupperausfahrt

ST. PÖLTEN Eishockey

NATURPARK & TRAISEN. Natürlich sind der Naturpark Hohe Wand, der Nationalpark Donau-Auen, Rax, Schneeberg und Semmering nicht weit von der Landeshauptstadt entfernt. Wer in der Stadt bleiben möchte, geht auf den Naturfreunde-Eislaufplatz oder in die Eissporthalle des Sportzentrums. Eiskunstläufer lieben den Union Eislaufverein St.Pölten 1872. Nicht nur der Nachwuchs trainiert im Eishockeyverein St.Pölten Tigers. 21 Lauf-Strecken gibt es in St. Pölten für Laufbegeisterte und Nordic-Walker. Und Stadtwanderungen entlang der Traisen sind auch ohne Schnee wunderschön.

INFO: www.sportzentrum-noe.at, www.st-poelten.gv.at, www.stp-tigers.at, www.eiskunstlaufstpoelten.at

BREGENZ Skifahren und Winterwandern

PFÄNDERBAHN & BODENSEE. Ein 30 km langes Wegenetz steht für entspannte Winterwanderungen zur Verfügung. Gibt’s Schnee, macht das Rodeln am Pfänder Spaß. Für Skifahrer, Snowboarder und Carver stehen zwei Schlepplifte (Maldona- und Dohlelift) bereit. Ski- und Freeridekurse werden auf der Skipiste Damüls, Uga, Bregenz angeboten. Wer will, bucht eine Sturmlaternenwanderung oder eine Skitour. Und natürlich können alle am Sparkassenplatz die Schlittschuhe anziehen und mitten in der City eislaufen. Inline-Hockey für Hobby-Cracks gibts auf dem überdachten Harder-Eislaufplatz am See.

INFO: www.pfaenderbahn.at, www.wohintipp.at, www.damuels.at, www.bregenz.ws,

www.hard-sport-freizeit.at/eislaufplatz