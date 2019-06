Vier Tage, vier Routen: von Gmunden zum Grundlsee

Freitag - Attersee & Mondsee

5 Gustav-Klimt-Zentrum

Der Star des Wiener Jugendstils und Meister hinter dem "Kuss" malte am Attersee, Österreichs größtem Binnengewässer, viele seiner schönsten Gemälde. Von hier aus kann man sich auf einem Themenpfad auf die Spuren Klimts begeben. Ein schöner, langer Spaziergang. Immerhin verbrachte der Künstler von 1900 bis 1916 siebzehn Sommer hier.

www.klimt-am-attersee.at

6 Pfahlbau-Pavillon Seewalchen

Lang, lang ist's her: So lebten die Siedler in der Jungsteinzeit.

www.pfahlbau.at

7 Iris Porsche Restaurant

Kulinarische Besonderheiten des Mondseelandes werden hier serviert.

www.irisporsche.at

8 Radstrecke Attersee-Mondsee

Start/Ziel Seewalchen: Schöne Tagestour für sportive Sommerfrischler auf einer Länge von 74,9 Kilometern. Am lässigsten gleitet man natürlich in einem Rennrad rund um die beiden Seen.

www.seenradwege.com