Frühlingserwachen

Kvarner Bucht | Krk, Kroatien Krk ist von Österreich aus gut erreichbar, denn die Insel ist mit dem Festland durch eine Brücke verbunden. Frische Austern direkt aus dem Meer, Bootsfahrten und Spaziergänge – wer im März mit dem Auto anreist, erfreut sich keine sechs Stunden später an Sonnentagen am Strand. Durch die südliche Insellage setzt der Frühling früh ein. Wanderer und Radfahrer können sich von Taxibooten zu verschwiegenen Buchten und Plätzen bringen lassen, von denen man durch eine eindrucksvolle Landschaft wieder zurückwandern oder -radeln kann. Der Ort Krk hat eine schöne Altstadt, perfekt, um zu bummeln und in Cafés den Sonnenuntergang zu genießen. Auf der Insel Krk gibt es sogar Sekt, der am Meeresgrund gelagert wird, und einen eigenen jungen Wein, von dem man im Frühling die ersten, frisch abgefüllten Flaschen genießen kann, etwa in der angesagten Cocktailbar Volsonis. Segler lieben die karstige Bucht Baška mit dem wunderschönen Sand-Kiesstrand und den Campingplätzen. Wer will, macht einen Ausflug in den romantischen Hafen von Veli Lošinj oder auf die Klosterinsel Košljun.

DAS WETTER IM MÄRZ: Tageshöchsttemperatur 12-16 Grad, 5-7 Sonnenstunden pro Tag

INFO: www.kroatien.at, www.kvarner.hr, https://tripedia.info/location/europe/croatia/, www.tz-baska.hr

TIPPS: Hotel Marina Krk: Puristisch, geradlinig und mit verspielten Details – das Hotel Marina steht mitten im geschichtsträchtigen Stadtkern von Krk. Preise ab etwa 100 € pro Person, www.hotelmarina.hr | Weingut und Konoba Nada: Weinrestaurant auf der Insel Krk mit guter mediterraner Küche und frischem Oktopus, www.nada-vrbnik.hr | Cocktailbar Volsonis www.volsonis.hr | Kajak auf Krk im Camp Glavotok, www.kamp-glavotok.hr