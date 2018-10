Ulrike Kriener: Mein LIEBLINGSBUCH

Ich bin ja ein romantischer Mensch und so habe ich auch einen Hang zu romantischen Büchern. „Alte Liebe“ ist so eine Geschichte, die Menschen wie mich nicht kaltlassen kann. Alte Liebe rostet nicht, aber, die Zeit geht auch nicht spurlos an ihr vorüber. Man kann richtig mitleben, wie Lore und Harry nach 40 Jahren die eigenen Fehler erkennen, sehen, was sie falsch gemacht, aber

auch, was sie richtig gemacht haben. In einem sind sie sich einig – ihre Tochter Gloria hat alles nur Mögliche im Leben falsch gemacht. Und das verspricht wieder eine gewisse Ironie, regt zum Schmunzeln an und – was mich besonders fasziniert – in dieser Geschichte können sich ganze Generationen wiedererkennen.

* Die deutsche Schauspielerin liest gemeinsam mit Georg Weber aus dem Roman „Alte Liebe“: Kulturgastspiele Das Ronacher, 27. Oktober, Bad Kleinkirchheim/Ktn., www.ronacher.com

