Jugendpfarrer begrapscht Reporterin vor laufender Kamera

Mit voller Wucht

Im CBS-Frühstücksprogramm "This Morning" sagte Bozarjian, dass der Mann, der als Tommy Callaway identifiziert wurde, ihr mit voller Wucht auf den Hintern geschlagen habe.

Im CBS-TV-Magazin "Inside Edition" erklärte Callaway, dass er ebenfalls in die Kamera habe winken wollen "und sich in dem Augenblick verheddert" habe. Er habe nicht bemerkt, dass er den Po der Reporterin berührt habe, so der zweifache Vater, der unter anderem als Jugendpfarrer und Leiter von Pfadfindergruppen tätig ist.

"Hätte mich entschuldigt"

Der 43-Jährige weiter: "Ich habe ihren Rücken berührt. Ich wusste nicht genau, wo ich sie genau berührt habe ... ich habe ihre Gesichtsreaktion nicht gesehen. Ich rannte einfach weiter, und wenn ich ihre Gesichtsreaktion gesehen hätte, wäre es mir wohl peinlich gewesen. Ich hätte mich geschämt und ich wäre stehen geblieben, hätte mich umgedreht und wäre zurückgegangen und hätte mich bei ihr entschuldigt."

Bozarjian erklärte, dass Callaways Verhalten inakzeptabel sei: "Es ist nicht in Ordnung, sich dem Körper einer Frau zu nähern, nur, weil man gerade Lust darauf hat", sagte die Journalistin. "Es ist kein Scherz. Er hat mich sowohl physisch als auch emotional verletzt."

Nach dem Vorfall, der sich am Samstag zugetragen hat, teilte Bozarjian einen erbosten Tweet einer anderen Zuseherin auf dem Kurznachrichtendienst. "An den Mann, der mit heute Morgen im Live-Fernsehen auf meinen Hintern gehauen hat: Sie haben mich verletzt, objektiviert und in Verlegenheit gebracht. Keine Frau sollte sich das jemals bei der Arbeit oder irgendwo anders gefallen lassen müssen!!" Medien identifizierten den Mann später schließlich als Tommy Callaway.