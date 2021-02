Tierisch verliebt! So schön kann Liebe sein

Das kann nur Liebe sein! Zwei Schwäne, die einander die Köpfe zuwenden, bilden ein Herz. Wer das jetzt auf einem der vielen Spaziergänge, etwa an der Alten Donau in Wien erlebt, wird gerührt sein. Versprochen! Sind Schwäne also zu recht ein Symbol für die Liebe? Ja, denn sie binden sich ein Leben lang, verlieren sie ihren Partner, trauern sie sogar. Um sich bald darauf wieder zu binden. Das Leben ist eben zu kurz, um allein zu bleiben.