Ein Strand in Griechenland, Portugal oder Frankreich? Nein, die Bucht von Porthcurno liegt in Großbritannien am Nordatlantik. Genau genommen in Cornwall – der beliebten Kulisse für Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen. In dieser Gegend gibt es viele schöne Strände zu entdecken, aber dieser hier ist besonders idyllisch. Auch Besucher des „Minack-Theatre“, einer einzigartigen, in die Felsenbucht gebauten Freilichtbühne, haben einen grandiosen Blick auf den weiß-goldenen Strand und sein blaues, kristallklares Wasser. Die Wassertemperatur? Natürlich nicht so warm wie in der Karibik. Doch wer sich die Mühe macht, die Bucht zu Fuß über den steilen, schmalen Pfad zu erreichen, wird reich belohnt. Denn dieser Ort kann happy machen. Spätestens wenn in der Ferne ein Delfin aus dem Wasser springt.

INFO: Cornwall-Rundreisen etwa bei www.olivareisen.at, www.kneissltouristik.at, www.btco.de