Spektakulär: Wellentrip mit Mega-Yachten

Bis es soweit ist, überrascht er daher gleich im Doppelpack: mit einer unterwassertauglichen Yacht samt dazugehöriger künstlicher Insel. Ein Traum, der gehörig ins Geld geht. Beinahe zwei Milliarden Euro soll das Projekt „Migaloo“ verschlingen. Es beinhaltet einen mit Palmen bepflanzten „Bohrturm“ samt einem 115 Meter langen U-Boot inklusive diverser Beiboote und Helikopter für den Landausflug. Einfach abgehoben, oder? Zumindest am Computer schaut das Ganze aber schon sehr real aus.

Mit diesem futuristischen Entwurf dürfte der Grazer Designer schon bald auf eine Goldgrube stoßen. Mit einem Unterseeboot nämlich könnten kurz angebundene Seefahrer locker das Problem eines jeden Yachthafens umschiffen – wenig Platz in der Saison.

Ein erster Schritt ist gemacht. Eine künstliche Bucht soll in Zukunft das akute Platzproblem in den Straßen von Monte-Carlo meistern. Wenn sich erst das Promenieren in Booten auf Unterseeboote ausdehnt, steht dem Ahoi des Geldes an der Milliarden-schweren Küste von Monaco nichts mehr im Wege. Denn laut einem Ranking der Agentur Engel & Völkers muss man „einen Liegeplatz in einem der erstklassigen europäischen Yachthäfen aufgrund der hohen Nachfrage bereits drei bis fünf Monate im Voraus buchen.