Wahlverwandtschaft

Aber der letzte regierende spanische König Karl II. starb kinderlos im Jahre 1700. Alle Mächte stürzten sich auf die iberischen Reichtümer, Frankreich voran. Die Verwandten in Wien mobilisierten, London kommandierte. Ein rücksichtsloser europäischer Krieg brach aus: der spanische Erbfolgekrieg. Prinz Eugen spielte darin noch eine wichtige Rolle, Kaiser Karl VI. versuchte von Wien aus schließlich einen Alleingang, indem er die ihm treu ergebenen Katalanen Nordspaniens in Barcelona sammelte. Am 31. Juli 1714 – also vor exakt 300 Jahren – kapitulierte die Stadt, die verbliebenen Österreicher flohen in die Heimat. Im Frieden von Rastatt erhielten die Wiener Habsburger aber immerhin als Entschädigung für ihren Verlust des spanischen Königsthrons ein großes Stück vom italienischen Länderkuchen: Mailand, Mantua, Neapel … sowie auch noch deutsche Vorlande rund um den Bodensee. In Wien litt man dennoch sehr unter dem Verlust Spaniens; Kaiser Karl VI. ließ neue Wappen in der Hofburg montieren, sie sollten den Anspruch Österreichs dokumentieren und sind dort noch zu finden. Und Karls Tochter – die große Maria Theresia – hielt sich für eine „Perfecta Española“, betrieb aber ansonsten Realpolitik. Sie verheiratete ihren ältesten Sohn Josef und den zweitältesten Leopold mit Bourbonenprinzessinnen. Deren Kinder waren also halbe Bourbonen – bis hin zum steirischen Bergkraxler Erzherzog Johann. Und dann war da noch die unglückliche Königin Marie Antoinette aus Wien, die trotz – oder wegen – ihrer Bourbonen-Verwandtschaft 1793 unter der Guillotine der französischen Revolutionäre starb. Während seither die Republiken in Europa emporwuchsen, hielt sich das königliche Spanien von Weltkriegen und dem Kalten Krieg fern. Und jetzt, in der rauen Gegenwart? Da blieb das alte Problem nach drei Jahrhunderten Habsburg in Nordspanien lebendig. Die Nordspanier – in Erinnerung an die Zeit der „Casa de Austria“ – wollen eine autonome Kulturnation bilden – sich vom „bourbonischen“ Madrid nichts anschaffen lassen. Weshalb auf den neuen König Felipe und seine Infantinnen Leonore und Sofia politische Versöhnungsarbeit wartet.