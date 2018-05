So geht's zur Strandfigur: Training im Online-Fitness-Studio

Damit das Trainieren für Anfänger nicht zum Flop wird

Michael Koller von der Sportordination Wien sieht die Entwicklung von Trainingsapps und Online-Fitnessangebote auf jeden Fall erstmal positiv: „Es ist immer ein Gewinn, wenn Menschen zu Bewegung und Sport begeistert und motiviert werden.“ Damit der (Wieder)Einstieg in regelmäßigen Sport nicht zum Flop wird, warnt Koller jedoch vor Überlastungen (siehe 5 Tipps weiter unten). Sie seien meist der Grund, warum die Motivation weiterzumachen wieder schwinden kann. „Der Rückschluss, mein Körper ist nicht für Sport geschaffen, ist dann schnell gezogen.“ Wird das Training völlig in Eigenregie durchgeführt, fehle auch das letzte Sicherheitsnetz: der Fitnesstrainer, der korrigiert, wenn wir eine Übung falsch machen. Dennoch kann es sich lohnen, in die Online-Fitnessangebote reinzuschnuppern. Gratis-Apps und Testwochen machen vielleicht auch Lust darauf, einmal eine neue Sportart auszuprobieren.

5 TIPPS FÜRS TRAINING DAHEIM

Von Michael Koller, www.sportordination.com

1 Die Körper-Wahrnehmung schulen: Es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören. Was tut gut? Was bereitet Probleme? Gibt es Zusammenhänge mit Trainingseinheiten, z.B. bessere Schlafqualität an Trainingstagen? Es ist wichtig, Körper-Signale richtig zu interpretieren. Pulsuhren oder HRV (Herzratenvariablität) können die Wahrnehmung schulen. Auch Videoanalysen der Bewegungsabläufe sind empfehlenswert.

2 Trainings-Fehler vermeiden: Viele Fitnessapps und Online-Fitnesskurse haben in ihren Trainingsprogrammen Burpees integriert, leider werden diese nicht einmal von 1 % der Nutzer korrekt durchgeführt, da sie nie ein Feedback bekommen haben. Die Fehler liegen etwa in der mangelnden Rumpfspannung in der Liegestützposition. Beim Strecksprung neigen vor allem Frauen zur Varusstellung (X Beinstellung), was zu einer deutlichen Überlastung im Kniegelenk führt.

3 Wie viel Training ist gesund? Wöchentlich sollten mindesten 150 Minuten auf mittlerer Intensität oder 75 Minuten auf hoher Intensität trainiert werden. Fitness-Apps mit 12 Minuten, drei- oder viermal pro Woche, zu absolvieren, ist zu wenig. Es reicht nicht, um Gesundheit oder Leistungssteigerung zu erreichen, auch wenn man sich hier völlig auspowert.

4 Warnsignale ernst nehmen: Schmerzen zeigen, dass etwas nicht passt. Das Training muss entsprechend angepasst werden. Zuerst die Intensität reduzieren, z. B. langsamer laufen, dann die Dauer der Einheit und zuletzt die Häufigkeit. Sollten Schmerzen immer wieder auftreten, dann sollte man einen Sportarzt aufsuchen.

5 Es langsam angehen: In vielen Apps werden Übungen auf höchster Intensität absolviert. Das führt zu schneller Ermüdung, so geht etwa die Stabilität (z.B. Rumpfspannung) verloren. Die Qualität der Bewegung steht aber über der Quantität. Vor allem Anfänger sollten es langsam angehen.