"Sissy", "Conny" & "Stanglpuch": Der Moped-Report

Warum diese Puch-Faszination gerade so fern von Graz grassiert, kann Markus Niederreiter auch nicht genau erklären. Nur so viel: Die alte Technik wieder zum Laufen zu bringen, macht einfach Spaß und das steckt offenbar auch andere an, denn: „Zwei Puchs hat bei uns eigentlich ein jeder.“



Auf der Suche nach alten Schätzen werden Markus und seine Freunde vorwiegend in Scheunen und Hinterhöfen aktiv. Andere sind es bei Auktionen. Und gerade hier merkt man nachhaltig, dass der Oldtimer-Boom auch vor Zweirädern nicht Halt gemacht hat. Bei einer „Scootermania“-Versteigerung des Wiener Dorotheum vergangenen April wechselte etwa eine über 50 Jahre alte DS 50 um immerhin 1.610 Euro den Besitzer. Und das bei einem Ausrufpreis von einem Hunderter.

Ein Puch-50-Kubikmotörchen, das für läppische zehn Euro auf den Markt geworfen wurde, erzielte immerhin 88 Euro.



Dass die Preise in letzter Zeit anziehen, ist auch an Christian und Peter Krämer nicht spurlos vorübergegangen. Das Vater-Sohn-Gespann aus Wien kennt die Szene. Und beide wissen um den Glanz der alten Marken. Peter Krämer: „Wir nehmen uns ja nur um Fahrzeuge an, die wenig kosten oder die wir einfach bekommen.“

Und bei denen gewisse Erinnerungen mitschwingen. Ob das erste Moped, die erste Mopedausfahrt mit der Freundin am Sozius, das erste Motorrad oder ein damals begehrtes, aber unbezahlbares Modell: So betrachtet haben all diese Fahrzeuge ein besonderes Extra eingebaut – einen Jungbrunnen.



Sicher, man kann hinter einem Stück Zeit- und Technikgeschichte auch ohne sentimentale oder nostalgische Gefühle hersein. Peter Krämer: „Ich habe schon von einem Amerikaner gehört, der sich seinen Oldtimer, ein Steyr-Baby, um 100.000 US-Dollar restaurieren ließ.“ Für die Krämers aus Wien-Liesing käme so etwas nie in Frage. Ihr Motto ist: Entweder man hat das Geld. Oder eben genügend Zeit und reichlich Freude am Restaurieren. Christian und Peter Krämer sieht man die Freude an, die sie mit ihren Fahrzeugen haben