Sie kommen nie aus der Mode: Klassiker reloaded

Titanic II

Gut, der Name klingt jetzt nicht unbedingt nach einem gelungenen Trip. Aber die Silhouette des einstigen Traumschiffs besticht nach wie vor. 110 Jahre nach dem Untergang der Titanic soll 2022 in Dubai die „Titanic II“ zu ihrer Jungfernfahrt in See stechen. Die britische Reederei Blue Star Line will mit dem nostalgisch anmutenden Luxuskreuzer die Route des Originals aufnehmen – von Southampton nach New York. Statt mit Kohle wird das 2400 Passagiere fassende Schiff freilich mit Diesel betrieben. Die vier Schornsteine aber sollen als Markenzeichen erhalten bleiben – um „authentisches Titanic-Erlebnis“ zu bieten.