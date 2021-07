S a y o n a r a S a r a h

Ich scheitere. Mein erster Tag in Japan. Die Anreise dauerte dann doch statt einer Stunde ganze sechs. Für Nachahmer: Ein internationaler Führerschein allein reicht nicht. Man muss ihn übersetzen lassen. Für uns heißt das: Wir leihen ein Auto, die anderen müssen mit Zug, Bus und Taxi in die Provinz, was nicht einfach ist, weil nur die großen Straßen Namen haben. Wir lernen unseren japanischen Fahrer kennen. Er heißt Hiroshi.Ich bin etwas enttäuscht. Ich dachte, Hiroshi sei ein seltener Name, aber der Fahrer versichert, Hiroshi heißt hier jeder Dritte. Ich habe also einen japanischen Onkel Jürgen oder Wolfgang. Heimlich träume ich davon, dass ich in Japan über ihn stolpern werde. Ich glaube, er wohnt in Tokio und wir sind hier im Süden. Erstmal bei Wakayama. In Dogo. Die Chance, dass Onkel Hiroshi plötzlich hier auftaucht und mich nach 30 Jahren erkennt und in die Arme schließt, ist also recht gering.Hiroshi 1, unser Fahrer, ist ein junger, sehr freundlicher Mann, der mit seinen 32 Jahren wie 25 wirkt und in Berlin ein Jahr Fotografie studiert hat. Sein Deutsch ist nicht allzu gut, aber eine große Hilfe. Hiroshi redet mit dem Navi während wir fahren. Natürlich auf Japanisch. Manchmal wird er etwas lauter und besorgt. Immer wenn er abbiegen muss oder eine Abzweigung wählt, teile ich seine Sorgen. Er ruft dann: „matchi gatta“. Ich frage ihn, was das bedeutet. Er sagt: „Ich scheitere“. Das erste japanische Wort, das ich hier lerne. Das ist schon einmal eine sinnvolle Lektion. Nach etlichen „matchi gattas“ finden wir spätabends doch noch ein Restaurant, in dem wir etwas zu essen bekommen. Davor hatten wir eine japanische Hamburger-Kette gesehen. Hiroshi hat sie uns als Alternative für den ersten großen Hunger empfohlen. Mein erstes Essen in Japan in einer Hamburgerkette? Nein, dann lieber hungern. Ich will ein traditionelles japanisches Mahl, ein echtes japanisches Essen. Das bekomme ich dann auch. Wir sitzen auf Matten, an einem niedrigen Tisch, durch einen Papiervorhang von anderen Tischen getrennt. Meine zweite Lektion: Japaner werden mit fortgeschrittener Stunde immer lauter und fröhlicher – und das Wichtigste: Sie haben tatsächliche eine hervorragende Küche. Hiroshi bestellt, und wir sind neugierig, was kommt. Als amuse bouche steht vor mir ein kleiner seidiger weißer Würfel mit heller Sauce. Ich tippe auf Tofu. Bei den anderen steht ein kleiner Klumpen, der wie festes Bircher Müsli aussieht. Es ist pürierter Fisch. Auf meine Frage, was ich esse, lächelt Hiroshi und sagt: „Das Kind vom Fisch.“ Später erfahre ich, dass es Fischspermien gemischt mit Rogen waren. Muss ich nicht nochmals haben. Die Eltern waren dann allerdings gebraten so frisch und köstlich wie selten und das Tempura-Gemüse saftig, knusprig und frisch – und der Reis duftend. Die Algennudeln in der Misosuppe wunderbar. Mein erstes japanisches Essen. Ein Gedicht. Ich fürchte nur, Hiroshi denkt jetzt, alle Europäer hätten keine Manieren, weil wir so ungezügelt gegessen haben. Danach meinte er, man bediene sich nie selbst, sondern der Nachbar schenke einem ein. Man fuchtelt auch nicht mit den Stäbchen herum und steckt sie nicht in die Speisen, sondern legt sie ordentlich über die Schüssel oder neben die Schüsselchen. Was ich vermisse: Eine Serviette. Das Hantieren mit den Stäbchen geht nicht spurlos an meinem Kleid, dem Tisch und meinem Gesicht vorüber. Da nutzt auch kein heißes Tuch als Starter.